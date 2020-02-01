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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hasta almaya giden ambulanslar yolda mahsur kaldı

Hasta almaya giden ambulanslar yolda mahsur kaldı

Özel idare ekiplerinin çep telefonuyla yolda mahsur kalan ambulansların kurtarılma anı

Acil Servis Mahsur Kaldı İş Makinesi 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri 

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( BATMAN ) - BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Ulaş ve Yayladüzü köyüne hasta almaya giden ambulanslar ve içerisindeki ekip, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yayladüzü köyünde 1 çocuk Ulaş köyünde ise bir kadının hasta olduğunu 112 acil servis ekiplerine bildiren yakınları, hastanın köylerden alınması için yardım istedi. Gercüş Devlet Hastanesine bağlı sağlık ekipleri, ambulansla köye gitmek için hareket etti. İlçeden yaklaşık 20 ile 30 kilometre uzaklaştıktan sonra kar ve tipi nedeniyle kara saplanan ambulanslar köye gidemeyince, özel idare ekiplerinden yardım istendi. Yaklaşık bir saatlik beklemenin ardından gelen özel idare ekipleri, iş makinesiyle yolu açarak ambulans ve hastaları kurtarıldı. Ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Basel’in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. (SÖ-AKK-Y)
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