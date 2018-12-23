Hassas terazi ve eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı

--ADLİYE DETAY

--ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCUNUN FOTOĞRAFI



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da polisin yaptığı operasyonda hassas terazi ve eroinle yakalanan 1 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen bir ikameti tespit etti.Evden çıkan 2 şahsı durdurarak arama yapan polis 1 gram metamfetamin ile 9 gram eroin maddesi ele geçirdi. Bunun üzerine eve operasyon düzenlenerek uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli T.A. gözaltına aldı. Evde yapılan aramada da 6,5 gram eroin ile uyuşturucu madde satışında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli T.A. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evden çıkarken yakalanan 2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.



