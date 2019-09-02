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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hassa'da tarım toplantısı - HATAY

Hassa'da tarım toplantısı - HATAY

- Vatandaşlardan genel ve detay görüntü - AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın konuşmalarıHassa'da tarım toplantısıHATAY (AA) - AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Belediye Başkanı Mehmet Karataş ile bazı kurum müdürleri Hassa ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Zeytinoba Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yayman ve beraberindekiler, vatandaşlarla kahvaltı yapıp sohbet etti.AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, burada yaptığı konuşmada, millete hizmet için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Bölgede köylüye gelir getirici zeytinin ekimi için çalışacaklarını anlatan Yayman, vatandaşların sorunlarını da dinledi.Yapılan konuşmaların ardından soru - cevap kısmına geçilerek vatandaşların söz alıp sorunlarını ilgili müdürlere aktardığı programa, DSİ 63. Şube Müdürü Mehmet Ekinci, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Antakya Orman İşletme Müdürü Abidin Varışlı, diğer kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarım Toplantı 

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