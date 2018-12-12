Hassa'da şiddetli rüzgar - HATAY

- Hassa'da şiddetli rüzgar detayı - Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar - Ağaçların kök kısmından detaylar - Şiddetli rüzgarın ağaçları sallamasından detaylar - Şiddetli rüzgardan dolayı zor anlar yaşan vatandaşlarHassa'da şiddetli rüzgar - Hatay 'ın Hassa ilçesindeki şiddetli rüzgar da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.HATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesindeki şiddetli rüzgar da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Rüzgar nedeniyle park ve bahçelerdeki çok sayıda ağaç devrildi. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.