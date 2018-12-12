Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hassa'da şiddetli rüzgar - HATAY

Hassa'da şiddetli rüzgar - HATAY

- Hassa'da şiddetli rüzgar detayı - Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar - Ağaçların kök kısmından detaylar - Şiddetli rüzgarın ağaçları sallamasından detaylar - Şiddetli rüzgardan dolayı zor anlar yaşan vatandaşlarHassa'da şiddetli rüzgar - Hatay 'ın Hassa ilçesindeki şiddetli rüzgar da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.HATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesindeki şiddetli rüzgar da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Rüzgar nedeniyle park ve bahçelerdeki çok sayıda ağaç devrildi. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Gard Şiddetli Rüzgar 

İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı