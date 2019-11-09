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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hassa'da 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı - HATAY

Hassa'da 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı - HATAY

Hassa'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı - HATAY - Hassa İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerin denetimlerinden genel görüntü - Ekiplerin metruk binaları incelemesi - Ekiplerin Hassa - Gaziantep kara yolunda uygulama yapmasından görüntü - GBT sorgulamalarından görüntü - Ekiplerin araçlarda ki çanta ve bavulları incelemesinden görüntüHassa'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kafe, kahvehane, park, bahçe, bulvar, cadde, sokak ve metruk binalarda denetim yaptı.Vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi.
Hassa - Gaziantep kara yolundaki trafik uygulama noktasındaki ekipler de araçları durdurarak bavul ve çantalarda arama yaptı.

Kahvehane 

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