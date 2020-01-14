Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Hasmı tarafından başından vurulmuştu, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hasmı tarafından başından vurulmuştu, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Hastane Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 


- Diyarbakır'da hasmı tarafından başından vurularak ağır yaralanan şahıs, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.Olay, 30 Aralık 2019'da Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Y., 10 yıl önce kardeşini öldüren Şehmus Kızıl'ın cezaevinden izinli çıktığını öğrendi. Cezaevinden çıktığı gün ablasının evinde geceyi geçiren Kızıl, sabah ablasıyla evden çıktığı sırada Bayram Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başından ağır yaralanan Kızıl, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tutulan Kızıl, geçtiğimiz cumartesi günü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kızıl Diyarbakır’da ailesi tarafından defnedilirken, Bayram Y.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı