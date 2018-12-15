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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Haşimoğlu ailesi Mardin’de 10 bin bez çanta dağıtacak İzle

Haşimoğlu ailesi Mardin’de 10 bin bez çanta dağıtacak İzle

Sıfır atık bez poşetler

Market Bild Yılbaşı Naylon Poşet 

-Neriman İfşat roportaj
-Sıfır atık poşetleri

( MARDİN ) MARDİN

- Yeni yıldan itibaren ücretli olacak plastik market poşetleri için çalışma başlatan ve Mardin'in Midyat ilçesinde faaliyet gösteren Haşimoğlu Geri Dönüşüm şirketi tarafından Mardinliler için 10 bin bez çanta dikilerek ücretsiz dağıtılacağı belirtildi. Haşimioğlu Geri Dönüşüm şirketi sıfır atık projesine destek vermek üzere çalışmalara başladı.
Vatandaşlara dağıtılmak üzere dikilen bez çantaların yılbaşından itibaren vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu, sıfır atık projesine destek olarak 10 bin adet bez çanta yaptırıp halka ücretsiz dağıtacak olan Haşimoğlu Geri Dönüşüm şirketi, naylon poşetlerin çevreye verdiği zararlarına dikkat çekmek üzere Mardin’de bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor. Çalışma hakkında bilgi veren Çevre Mühendisi Neriman İfşat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu, sıfır atık projesine destek olarak biz de tarihi kentimiz Midyat’ta 10 bin adet bez çanta üretiyoruz ve bunları ücretsiz olarak yılbaşında pazar yerlerine, marketlere, vatandaşlarımıza dağıtacağız” dedi.
Buradaki amaçlarının çevre bilinci oluşturmak olduğunu belirten İfşat, “Plastik poşetlerin çevreye vermiş olduğu zararı minimize etmek istiyoruz. Çünkü plastik poşetler 15 dakika kadar kullanılıyor, fakat doğa bunu bin yıl gibi bir sürede yok ediyor. Bizim amacımız Haşimioğlu Geri Dönüşüm olarak, sıfır atık projesine destek olmak ve naylon torbaların kullanımını azaltmak, bez torbaları tekrardan kullanmak" diye konuştu.
(BB-AKK-Y)
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