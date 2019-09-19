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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hasdal kışlası akıbetini bekliyor İzle

Hasdal kışlası akıbetini bekliyor İzle

Havadan kışla binasının görüntüsü

Askeri Kışla Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Şehir İçi Askeri Personel 

-detay görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Akıbetini bekleyen Hasdal Kışlası havadan görüntülendi İSTANBUL

- 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nden sonra büyük bir kısmı taşınan Hasdal Kışlası akıbetini bekliyor.15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin ardından şehir içindeki birçok askeri kışlanın şehir dışına taşınma süreci başlamıştı. Taşınan Hasdal Kışlası'nda bulunan zırhlı araçlar ve askeri personel Trakya'ya gönderilmişti.Taşınma sürecinin ardından kışlanın İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yeni yerleşkesi olması gündeme geldi. Ancak o günden bugüne kışlada herhangi bir çalışma yapılmadı. Kışlanın içerisinde bulunan yapılarda da bakımsızlık nedeniyle hasarlar oluştu. Yerleşkenin bir kısmında çatının çöktüğü görülürken, duvarların da yıkıldığı tespit edildi. Akıbetini bekleyen Hasdal Kışlası havadan drone ile görüntülendi.
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