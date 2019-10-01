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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Hasarlı okulun öğrencileri, yeni okulunda ders başı yaptı İzle

Hasarlı okulun öğrencileri, yeni okulunda ders başı yaptı İzle

-Okula gelen öğrenci ve veliler

Eğitim Sistemi Öğretmenler Osmanpaşa Öğretmen Öğrenciler 

- -Veli röp
- -Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) -- Veliler eğitimde aksaklık olmayacağını düşünüyor İSTANBUL

- İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından okulları hasar gören öğrenciler, geçici olarak başka okullarda eğitime başladı.
İstanbul Valiliği, depremde hasar gören 29 okulun öğrencilerinin geçici olarak başka okullara nakledilmesine karar verdi. Gaziosmanpaşa’da ağır hasarlı olan 100. Yıl İlkokulu öğrencileri Ertuğrul Gazi İlkokulu’nda misafir öğrenci olarak eğitim görecek. İkili eğitim sistemine geçerek kendi öğrencilerini sabahtan alan okul, öğleden sonra ise misafir öğrencilere eğitim verecek. Okullarına misafir olarak gelecek olan öğrenciler için “Bizim de başımıza gelebilirdi” diyen Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencilerinin velileri, eğitimde bir sıkıntı yaşanmayacağını belirttiler. Çocuğunu ikili eğitime geçildiği için 1 saat önce okula getiren Aslı Özer, “1 saat erken kalkacağız, zaten kalkıyorduk. Valla ne olacak bilmiyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Eğitimde sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Sonuçta yine erkenden kalkıyorlardı çocuklar” dedi.
“Bizim başımıza gelmiş olsaydı biz de gidebilirdik” Eğitimde bir aksaklığın yaşanmayacağını söyleyen Seval Orhan ise, “Zaten normalde de erken saatte kalkıyorduk. Yani 40 dakika erken geleceğiz. Derslerimizde bir eksiklik olmayacak. Temizlik konusunda olmayacak. Çünkü öğretmenlerimiz, müdürümüz duyarlılar. Veliler de duyarlı olacak. Yani normalde de ikili sistem olmuş olsaydı aynı saatte kalkmış olacaktık. Bizim başımıza gelmiş olsaydı biz de gidebilirdik. Biz onları görmeyeceğiz. Biz çıkış yapacağız onlar giriş yapacak. O yüzden bir sıkıntı yaşamayacağız” diye konuştu.
(SÜ-EG-
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