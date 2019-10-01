Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı

Hasarlı okulların öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı

Okullardan görüntü

İlkokul Öğrencisi Deprem Kullar Öğrenciler Irak 

-Veliler röp
-Öğrenciler röp
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da depremde hasar gördüğü tespit edilen 29 okulun öğrencileri, yeni okullarında ders başı yaptı. İstanbul Valiliği depremde hasar gören 29 okulun öğrencilerinin geçici olarak başka okullara nakledilmesine karar verdi. Hafif hasarlı 20 okul ve ağır hasarlı 9 okulun öğrencileri bu sabah yeni okullarında ders başı yaptı. Avcılar'da okula çocuklarını bırakan Yavuz Kartal isimli veli, "İlkokul öğrencileri sabah saatlerinde gelecek. Biraz erken saate bıraktılar. Yaklaşık bir ay diyorlar ama daha fazla sürer gibi geliyor" ifadelerini kullandı. Bir başka veli ise "Diğer okulun hasarlı olmasında dolayı buraya geldik. Bir aylığına. Hasar varsa yıkılıp yapılmasından yanayım geçici çözüm olur bu yapılan. Çocukları mağdur etmemiş olurlar en azından" şeklinde konuştu.
Yeni okulundan ders başı yapan bir ilkokul öğrencisi ise, "Ben şu an 3. sınıfa gidiyorum. Deprem esnasında çok korkutucuydu. Her yer titredi. Bizim sınıfta projeksiyon perde ne varsa devrildi. Bizim okulda kurs vardı şimdi bir ay boyunca kullanamayacağız" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı