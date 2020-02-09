Hasarlı evlerin yıkımında işçinin 'bayrak' hassasiyeti Haberi

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( ELAZIĞ ) Hasarlı evlerin yıkımında işçinin "bayrak" hassasiyeti ELAZIĞ



- Elazığ'da deprem sonrasında ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, bir işçinin fark edip kepçe yardımı ile Türk bayrağını enkaz alanından alması dikkat çekti. 24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik depremde acil yıkım kararı verilen 558 yapının yıkım çalışmaları kentin farklı noktalarında devam ediyor. Şuana kadar 260'dan fazla yapının yıkıldığı kentte, zaman zaman duygulu anlarda ortaya çıkıyor. Kent merkezinde yıkımı yapılan bir apartmanın iç duvarına Türk Bayrağını asılı gören işçi, iş makinesinin kepçesi ile yukarı çıkarak bulunduğu yerden aldı. Bingöllü olduğu öğrenilen işçinin bayrak hassasiyeti, görenleri de duygulandırdı. (AB-HİV-



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