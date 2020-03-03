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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Hasarlı evden eşyalarını almak isterken canından oldu: 1 ölü

Hasarlı evden eşyalarını almak isterken canından oldu: 1 ölü

-Yıkılan evden detay

Polis Hastane Deprem Bild Halas 

--genel detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen depremde ağır hasar alan 2 katlı kerpiç binanın giriş balkon kısmı yıkıldı, 1 kişi hayatını kaybetti. Olay,merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Dönemeç sokakta bulunan ve 24 Ocak'taki 6.8'lik depremde ağır hasar alan 2 katlı kerpiç binada meydana geldi.45 yaşındaki Murat Demir, halasına ait ikinci kattaki evden bazı eşyaları alırken kapı giriş kısmındaki balkon kısmı yıkıldı. Demir, aşağı düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine güvenlik şeridi çekilerek polis inceleme yaptı.Deprem nedeniyle ağır hasarlı kaydı verilen kerpiç eve normal şartlarda girişin yasak olduğu bildirildi.
(MHŞ-HİV-
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