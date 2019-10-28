- Hasankeyfliler modern evlerine taşınıyor Haberi

-Yeni yapılan tek katlı evlerin görüntüsünden detay

-Yeni yapılan tek katlı evin görüntüsünden detay

-Yeni yapılan tek katlı evlerin terasından detay

-Park alanından görüntüsünden detay

-Yeni yapılan tek katlı evlerin içinden detay

-Ali Naci Kösalı röportajı

-Yeni yapılan tek katlı evlerin görüntüsünden detay

-Yeni yapılan evlerin içinden detay

-Yeni yapılan çok katlı evlerin görüntüsünden detay



( BATMAN )- Ilısu Baraj Gölü altında kalacak olan tarihi Hasankeyf'te ikamet eden 400 aile, modern evlerine taşındı BATMAN



- Ilısu Baraj Gölü'nün altında kalacak antik Hasankeyf ilçesinde ikamet eden 400 aile, TOKİ tarafından yaptırılan modern konutlara taşındı. Hasankeyf’in sular altında kalacak olmasından dolayı ilçede yaşayanlar için tek katlı 750 konut ve 45 iş yeri yapıldı. 160 metre kare kapalı alan toplamında 500 metre kare olan evlerin çatısı da yöre halkına göre yapıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, ilçede kamu konutlarının tamamının taşındığını söyledi.



konutlarda da taşınma işlemlerinin sürdüğünü kaydeden Kösalı, "Şu anda bizim kamyonlarımızla taşıdığımız konut sayısı 230 yine kendi imkanlarıyla taşınan konutlar var, lojmanlarda oturanlar var. Şu anda Hasankeyf’te oturan aile sayısı 400’ün üzerinde. Konutlarımız 160 metrekare 500 metrekare oturmuş hepsinin en az 500 metrekare arsası var sosyal hayata uygun teras katı var. Yöreye uygun 160 metrekare villa tarzında evlerimiz şu anda oturuma hazır ve taşımada büyük ölçüde gerçekleşti. Bir buçuk ay içinde taşınmanın tamamının gerçekleşmesini hedefliyoruz. Konutlarda içme suyuyla alakalı sıkıntılarımız vardı onların hepsi giderildi şu anda Hasankeyf’te içme suyuyla ilgili bir sıkıntımız yok. Yolların asfaltlanması tamamlandı. Vatandaşın bahçe düzenlenmeleri devam ediyor bununla ilgili etrafa atılan atıkları biz temizliyoruz. Bazı binalarda eksiklik var 100’e yakın binada bunlarda hızla gideriliyor. 10-15 gün içinde binalarımızın tamamı bitmiş ve kullanılabilir hale getirilmiş olacak. Yeni Hasankeyf’te ilk etapta 118 adet katlı bina yapıldı. Bunlar şu anda kullanılmakta ve tamamı dolu. Bunun dışında 710 tane konut yapıldı ve 698 tane hak sahibi vardı bunların tamamına konutları teslim edildi. Yine ilave olarak 45 tane konut daha yapıldı onlarda son aşamada yüzde 90-95 seviyesinde onlarında bitmesiyle beraber 750 tane tek katlı konut 118 tanede çok katlı bina olmak üzere tamamlama aşamasındayız. Yeni Hasankeyf’teki esnaflarımız için ticaret merkezi ve iş hanı olarak yapılan binada 98 iş yeri tamamlandı anahtarlar teslim edildi. 11 iş yerinin olduğu bina yine belediyeye teslim edildi. Bunu yanında mahalle aralarında ve küçük sanayi sitesinde olmak üzere 45 tane iş yerinin inşaatı da son aşamaya getirildi.

Bunların içinde taşına vatandaşlarımızda oldu bir ay içinde vatandaşlarımızın tamamının taşınmasını bekliyoruz” dedi.

(OA-YRT-



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