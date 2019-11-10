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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Hasankeyf Uygulama Oteli açıldı - BATMAN Haberi

Hasankeyf Uygulama Oteli açıldı - BATMAN Haberi

- Batman Valisi Hulusi Şahin'in gelişi - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Duaların okunması - Batman Valisi Hulusi Şahin'in konuşması - Rektör Aydın Durmuş'un konuşması - Otelin içinden görüntülerHasankeyf Uygulama Oteli açıldı - BATMAN (AA) - Hasankeyf Uygulama Oteli hizmete açıldı. Batman Valisi Hulusi Şahin, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) desteğiyle tamamlanan Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli'nin açılışında yaptığı konuşmada, uygulama otelinin 98 yatak kapasiteli olduğunu söyledi.

Yeni Hasankeyf yerleşim birimindeki çalışmaları dünyanın yakından takip ettiğini işaret eden Şahin, şöyle dedi:"Bunun için de çok detaylı çalışıyoruz. Doğru bir hizmet sektörünü oluşturmak için üniversiteye destek şart. Burada bunu sağlayacağız. Bu sadece bir uygulama oteli değil, burada öğrencilerimiz yetişecek. Başta Hasankeyf olmak üzere bölgenin ihtiyacı olan turizm elemanları buradan yetişip bölge illerine dağılacak." Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ise "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifiyle bu uygulama oteli yapıldı. Otel faaliyete geçti. Bu tarihi ilçemiz inşallah yeniden hayat bulup canlanacak ve eskisinden daha iyi konumda olacak. Turizm şehri olacak." dedi.

Leman Allah Öğrenciler 

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