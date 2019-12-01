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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Hasankeyf’te vinç kazası Haberi

Hasankeyf’te vinç kazası Haberi

Vinç havada kalma görüntüsü

İnşaat Alanı 

-köprü görüntüsü
-görüntü detayı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren, Türkiye'nin en uzun köprüsünde çalışan vinç devrildi.Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf ilçesinde şu an tek tarafı kapalı olan köprüde çalışan vinç, inşaat alanında çalıştığı esnada yükünün ağırlığına dayanamayarak devrildi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, trafiğe açılan tek yönlü köprüden geçen sürücüler vincin dik şekilde durmasını seyrederek şaşkınlıklarını gizleyemedi. Batman’dan Gercüş ilçesine doğru gelen yolculardan Barış Keskin ilk kez böyle bir kazayı gördüğünü söyledi.


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