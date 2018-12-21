Hasankeyf’te Eyyubi Camii taşınmaya başlandı

-Taşıma işlemlerinde görevli mühendislerin 352 tekerlekli SPMT aracında kontrollerini yapması

-Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin yerinden taşınmaya başlaması

-352 Tekerlekli SPMT aracını kullanan mühendisten detay

-Cep telefonları ile tarihi ana tanıklık eden Hasankeyfli vatandaşlardan detay

-Genel Detay



( BATMAN ) BATMAN



- 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip antik kent Hasankeyf'te Ilısu Baraj suyu havzasında kalacak olan tarihi eserlerin taşınma süreci 630 yıllık ve yaklaşık 2 bin 650 ton ağırlığındaki Eyyubi (Kızlar) Camisi’nin taşınması ile devam ediyor. Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te Ilusu Baraj suları altında kalacak olan tarihi eserlerin kurtarılması çalışmaları aralıksız sürüyor. 630 yıllık tarihi Eyyubi (Kızlar) Camisi’nin taşınmasına sabah saat 08.00’da başlandı. Yaklaşık ağırlığı 2 bin 650 ton olan Eyyubi Camisi 5 kilometre uzaklıktaki Yeni Hasankeyf yerleşkesine doğru 352 tekerlekli kendinden tahrikli modüler SPMT aracına yüklenerek yola çıktı. Tarihe tanıklık eden Hasankeyfli vatandaşlar Eyyubi Camisi’nin taşınmasını cep telefonları ile kayıt aldı.

