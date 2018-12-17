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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hasankeyf’te çardaklar sular altında kaldı İzle

Hasankeyf’te çardaklar sular altında kaldı İzle

Suyun akışına bakan aileler

Salar Kamera Yükselen Trol 

-Köprüden akan su
-Motorla görmeye gelen vatandaş
-Sular altında kalan ağaçlar
-Suyun altında kalan çardak
-Suyun yükselmesine bakmaya gelen kadınlar ve çocuklar
-Gömülmüş çardaklar
-Esnaf Ahmet Ayhan’ın konuşması
-Esnaf Adem Bakaç’ın konuşması
-Esnaf Hasan Kanat’ın konuşması
-Çardakların başında oturan esnaflar
-Kenara koydukları eşyaları
-Kurtardıkları eşyalar
-Suyun altında kalan çardaklar
-Otopark ‘ın suyun altında kalması
-Lambalara kadar yükselen su
-Çatının üstüne çıkıp iş yerine bakan esnaf
-Suyun altında kalan tuvaletler
-Durumu kameraya alan vatandaşlar
-Hasar görmüş eşyalar
-Durumu izleyen vatandaşlar

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Dicle Barajı’nda su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan birinin kırılması nedeniyle Dicle Nehri’nde yükselen su seviyesi nedeniyle, Batman’ın Hasankeyf ilçesinde esnaflara ait çardaklar sular altında kaldı. Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’nda, yağış nedeniyle yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan birinin geçtiğimiz günlerde kırılması nedeniyle yükselen su, Batman’ın Hasankeyf ilçesinde nehir kenarında bulunan işletmeleri de etkiledi. İşletmelere ait çardaklar sular altında kaldı. Gece ve gündüz çardakların başında nöbet tutan esnaf, geçim kaynaklarının çardaklar olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi. “Teselliye ihtiyacımız var” Esnaf Ahmet Ayhan, “Hasankeyf’te çardak sahiplerinden biriyim. Suyun yükselmesi sonucu zararlarımız çok yüksek. Bizlere suyun yükseleceği haberi verildi.
Fakat yetişene kadar her şeyi su altında gördük. Kurtarabileceğimiz ufak tefek şeyleri kurtardık ama suyun yükselmesi ve çok soğuk olması nedeniyle fazla bir şey kurtaramadık. Seneye nasıl başlayacağımızı bilmiyoruz. Sıfırdan başlayacağız. Kriz masası oluşturulmasını istiyorum” dedi.
“Tavuklarımın hepsi telef oldu” Hayvanlarının telef olduğunu belirten Esnaf Adem Bakaç, “Suyun yükselmesi nedeniyle bir yıllık gelirimiz tahtalarımız, masalarımız ve dolaplarımızın suyun altında kaldı. Tavuk besliyorduk, bir sürü kümes vardı, hepsi telef oldu. Yetkili kişilerden zararımızın giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.
“20 yıllık emeğim gitti” Yıllardır ailesinin tek geçim kaynağının çardaklar olduğunu belirten işletmeci Hasan Kanat ise, “20 yıldır bu çardağı işletiyorum. 20 yıllık emeğim gitti. Hepsi suyun altında kaldı. Eşyalarımızın hepsi gitti. Maddi durumumuz olmadığı için emeğimize üzüldük. Çocuklarımın geçimini buradan sağlıyordum. O da artık yok. Tek geçim kaynağımız bu çardaktı. Barajdan dolayı burada gece gündüz nöbet tutuyoruz. Bütün esnaf üzgün, ne olacak diye bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.
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