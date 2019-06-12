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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Hasan Polatkan Ortaokuluna kalite yönetim sistem belgesi verildi.

- Hasan Polatkan Ortaokuluna kalite yönetim sistem belgesi verildi.

Adem Yavuzun konuşması

Öğretmenler Öğretmen Gesi Düşünür 

-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Hasan Polatkan Ortaokulu, Türk Standartları Enstitüsü “ TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi” belgesi almaya hak kazandı. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan Hasan Polatkan Ortaokulu ‘Kalite Yönetim Sistemi’ belgesi almaya hak kazandı. Törene TSE başkanı Adem Şahin Katıldı. Tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan TSE başkanı Adem Şahin, “Bugün alacağınız belgenin de bu eğitim kurumana ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kalite meselesi esasın da ciddi liderlik gerektiren bir şeydir. Biz birçok okula ISO kalite yönetim belgesi verdik. 2 tanede devlet okuluna vermişiz. Hasan Polatkan ortaokulu ikincisi, bunu devlet okulu olarak düşünürseniz, yüzlerce devlet okulu arasında çok önemli bir yerdir. Çok önemli bir sonuçtur” şeklinde konuştu.
Tören sonu öğretmenlere plaketler verildi.
(MK-BC -
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