Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Hasan Dağ’ından uçan Paraşütçüler Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etti

Hasan Dağ’ından uçan Paraşütçüler Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etti

Paraşütçüleri görüntü

Yarış General Şampiyon Darbe Girişimi Paraşütçü 

-Mezardan görüntü
-Röportajlar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Aksaray'da düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası kapsamında Hasan Dağı'ndan havalanan sporcular, Niğde'nin Çukurkuyu beldesine iniş yaparak, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda Hasan Dağı'nda düzenlenen şampiyonaya katılan paraşütçüler, Hasan Dağı'ndan havalanarak yaklaşık 75 kilometre uçtu. Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine iniş yapan sporcular, daha sonra, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek, dua okudu. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi ve Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası Sorumlusu Abdullah Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray Hasan Dağı'nda Rusya Açık Şampiyonası'nı düzenlendiklerini söyledi.

Şehit Ömer Halisdemir'i ziyaret etmek ve iniş alanını burayı yapmak için planlama yaptıklarını belirten Kahraman, "Şehidimizi anmak için pilotlarımızı buraya indirdik. Şehidimizi ziyaret ettik, dua okuduk. Şampiyona 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Hava sporları olarak bu tür ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. 25 ülkeden 70 sporcuyla 3-9 Ağustos arasında Aksaray Hasan Dağı'nda yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Şehidimizin memleketini yarışmaya 2016'da dahil ettik. Şampiyonlarda en az bir gün iniş alanımızı burası olarak belirledik" diye konuştu.
(YE-AÖ-
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı