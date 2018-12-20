Hasan Celal Güzel ismi Halk Kütüphanesi'ne verildi

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( ANKARA ) ANKARA



- Gölbaşı Halk Kütüphanesi'nin ismi eski bakan Hasan Celal Güzel olara değiştirildi. Kütüphane isim değişikliği törenine Eski Bakanlardan Güldal Akşit ve Abdulkadir Aksu,Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezinden Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ ve Prof. Dr. Kemal Çiçek, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgehan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Kütüphane Müdürü Özbey Uçak ve Hasan Celal Güzel’in eşi Ülker Güzel olmak üzere öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuran Tilaveti’nin okunduğu kütüphane isim değişikliği töreninde konuşan Kütüphane Müdürü Özbey Uçak, Hasan Celal Güzel’i tanıtarak biyografisini okudu. Hasan Celal Güzel’in eşi Ülker Güzel de bir konuşma gerçekleştirerek eşinin isminin kütüphaneye verilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Hasan Bey’in de sevdiği gençlerle bir arada bulunmaktan gurur duyuyorum. Bundan sonraki fikir ve gelecek nesillerimize aktarabilme çalışmalarımızın devam ederek bu şekilde kütüphaneler yoluyla eğitim ve araştırma yoluyla intikali bizim için taşıyacağımız en büyük gururdur. Hasan Bey’in vefatından sonra ailece bize düşen görev onun yarım bıraktığı çalışmaları devam ettirmek olduğunu düşünerek 2018 yılı içinde tamamlamaya gayret ettik. 2 projesi daha vardı. Bu projede Ortak Türk Tarihi ve Türk Musiki Atlası çalışmaları değerli akademisyenlerimizle birlikte gündeme taşıdık ve hala üzerinde çalışıyoruz” diyerek bu sevgiyi taşımanın gururu içerisindeyiz" dedi.

Eski Bakanlardan Güldal Akşit ve Abdulkadir Aksu olmak üzere Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezinden Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ ve Prof. Dr. Kemal Çiçek’te bir konuşma yaparak, Hasan Celal Güzel ile ilgili çalışmaları ve anılarından bahsettiler. Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da kısa bir konuşma yaparak; “Münevver bir insanı, demokrasiyi hazmetmiş bir siyaset adamını, önemli bir düşünürümüzü anmış oluyoruz” diyerek vefatının sene-i devriyesinde Hasan Celal Güzel adına sempozyum yapacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan Ülker Güzel’e çiçek takdimin de bulunarak, toplu fotoğraf çekimi yapıldı

