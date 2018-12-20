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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hasan Celal Güzel'in ismi halk kütüphanesine verildi - ANKARA

Hasan Celal Güzel'in ismi halk kütüphanesine verildi - ANKARA



: - İstiklal Marşı'nın okunması - Dua edilmesi - Hasan Celal Güzel'in eşi Ülker Güzel'in konuşmasıANKARA (AA) - Gölbaşı İlçe Halk Kütüphanesinin ismi Gölbaşı Hasan Celal Güzel İlçe Halk Kütüphanesi olarak değiştirildi.Kütüphanede düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an - ı Kerim tilaveti ile başladı.
Programda konuşan Hasan Celal Güzel'in eşi Ülker Güzel buruk bir gurur yaşadığını söyledi.

Ülker Güzel, Hasan Celal Güzel’ın vefatından sonra kendilerine düşen en büyük görevin onun yarım bıraktığı çalışmaları devam ettirmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Bu yarım kalan çalışmaları vefatından hemen sonra 2018 yılı içinde tamamlamaya gayret ettik. Çalışmaların bir kısmını tamamladık. Hasan beyin çok önem verdiği Türk dili cildini ve arkasından UNESCO’nun yüzüncü yıl dönümü münasebeti ile kabul ettiği Atabetül Hakayık gibi eserleri bir uluslararası çalışmayı tamamladık. İki projesi daha vardı. Bunlar ortak Türk tarihi ve Türk musikisi adlı çalışmaları gündeme taşıdık ve halen üzerinde çalışıyoruz. Bunların dışında Hasan Celal Güzel yılı ilan edilen 2018’de Hasan Celal Güzel özel sayısı kitabını çıkardık. 3 ciltlik bir eser çıkardık.”Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da “Bizim için çok anlamlı bir gün, sizler benim için çok değerlisiniz. Münevver bir insanı, demokrasiyi hazmetmiş bir siyaset adamını, önemli bir düşünürümüzü anıyoruz." dedi.
Gölbaşı Hasan Celal Güzel İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Özbey Uçak, Hasan Celal Güzel'in biyografisinin sunumunu yaptı.Toplantıya, eski bakanlardan Abdulkadir Aksu, Güldal Akşit, Hasan Celal Güzel'in eşi Ülker Güzel, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (YTSAM) Yayın Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Türk Tarihi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kemal Çiçek, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Gölbaşı Hasan Celal Güzel İlçe Halk Kütüphanesi Özbey Uçak ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı Duruşu Uluslararası Düşünür Irak 

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