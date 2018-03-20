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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Hasan Celal Güzel'in cenazesi toprağa verildi - ANKARA

Hasan Celal Güzel'in cenazesi toprağa verildi - ANKARA

- Hasan Celal Güzel'in cenazesinin Gölbaşı Mezarlığı'nda defin işleminden detaylar - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den detay - Defin törenine katılanlardan görüntülerHasan Celal Güzel'in cenazesi toprağa verildiANKARA (AA) - Vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.Güzel'in naaşı, Mecliste düzenlenen tören ve Hacı Bayram Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na getirildi.
Defin sırasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM İdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, eski bakanlar, milletvekilleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.Cenazenin defni sırasında Kur'an - ı Kerim okundu, merhum Güzel için dua edildi. Merhum Güzel'in vasiyeti üzerine, Gazeteci Mustafa Çalık ile koruma görevlileri ve oğlu defin işlemini gerçekleştirdi. Memleketi Gaziantep'ten getirilen toprak da mezara serpildi.Defin sonrasında aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Cenaze Cenaze Namazı 

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