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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Hasan Celal Güzel için tören düzenlendi - TBMM

Hasan Celal Güzel için tören düzenlendi - TBMM

- Hasan Celal Güzel için TBMM 'de düzenlenen tören - Torunlarının Hasan Celal Güzel'in fotoğrafını taşıması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi - Hasan Celal Güzel'in naaşının getirilmesi - Dua edilmesi - Sedyede törene katılan annesinin üzüntüsü - Hasan Celal Güzel'in naaşının taşınmasıHasan Celal Güzel için TBMM 'de tören düzenlendi - Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım ile çok sayıda bakan ve milletvekili katıldı TBMM (AA) - Vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için TBMM 'de tören düzenlendi.
Törene, Güzel'in ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Köksal Toptan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, çok sayıda bakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, bazı eski siyasetçiler, bürokratlar, Meclis çalışanları katıldı.
Törende, Güzel için saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.Torunları, Hasan Celal Güzel'in fotoğrafını taşıdı.Güzel'in annesi de sedyeyle cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törene katılanlar, aileye başsağlığı diledi.

Başsağlığı Saygı Duruşu Cenaze Milletvekili 

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