Hasan Çatkaya ATO'ya adaylığını açıkladı



- ATO Meslek Komitesine adaylığını açıklayan Hasan Çatkaya, sektörün sorunlarını masaya yatırdı. Çatkaya, sırf Ankara'da 20 bin kayıtsız gayrimenkul işi yapan kişi olduğunu belirtti.

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) seçim maratonu başladı.

2018 komite ve meclis üyelikleri seçimi 14 Nisan, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin belirleneceği seçimler ise 20 Nisan'da gerçekleştirilecek. ATO’dan yapılan açıklamada, oda seçim takviminin Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlendiği ve odanın meslek komitesi ile meclis üyeliği seçiminin 14 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da yapılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Çatkaya Gayrimenkul sahibi yatırım danışmanı Hasan Çatkaya da meslek komitesine adaylığını açıkladı.

Gayrimenkul sektörünün sorunlarını değerlendiren Çatkaya, 22 yıldır sektörün içinde olmasının sağladığı tecrübeye değinerek, "Gayrimenkul yatırım danışmanlığı yaptığımız süreçte meslektaşlarımızın sorunlarını çok iyi gözlemledik. Bu sorunları çok güzel bir şekilde dile getirip, Türkiye'de meslektaşlarımıza öncülük edip onları temsil etmek, itibarlarını arttırmak adına mücadele edeceğiz" diye belirtti.

"Gayrimenkul mesleğinin itibarının oluşması gerekiyor" Sektördeki sorunların başında itibar ve kayıt dışılık geldiğini aktaran Çatkaya, sırf Ankara'da vergi tabelası kayıtlı 2 bin, kayıtsız ise 20 bin kişi olduğunu ifade etti.

Bu rakamın Türkiye genelinde 250 bin olduğuna ve kayıt dışı olarak gayrimenkul işi yapanların yol açtığı mağduriyete dikkat çeken Çatkaya, "Bir tarafta vergi tabelası olan arkadaşlarımızın iş yerleri, kiraları, personel giderleri ve devlete verdiği vergiler var, karşısında ise mesleğinin itibarını düşüren, sorumlu olmayan, kayıt dışı çalışan kişiler var. Bizler meslekte yeni kişilerin olmasına karşı değiliz, ancak eğitim ve staja ihtiyaçları var. Bizim birinci önceliğimiz mesleğimizin itibarının arttırılması ve dolandırıcılığın önüne geçilmesi. Türkiye'de gayrimenkul mesleğinin bir doktor, hakim savcı gibi itibarının oluşması gerekiyor" diye konuştu.

Sistemsel sorunların da çözülmesi gerektiğini vurgulayan Çatkaya, "Tapularda seri numarası olmalı ki vatandaş elindeki belgeyle notere gidebilmeli. Bu sorunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilileri ve noterlerin bir araya gelip istişare ederek çözmesi lazım. Diğer yandan sektör temsilcileriyle de bir araya gelinmeli ve bir an önce Gayrimenkul Yasası çıkarılması gerekiyor" mesajını verdi. ATO seçimlerine değinen Çatkaya, "ATO'da bizi temsil eden meslektaşlarımız bizi seçimden seçime hatırlıyor. Hangi çalışmalar yapıldı ve ne gibi sonuçlar alındı bizlerin haberi yok. Neredeyse 1'e 10 kayıt dışı gayrimenkul işi yapan var. Adaylık sebebimiz mesleğin itibarının arttırılması ve Gayrimenkul Bankası haline gelmesi. 22 yıllık tecrübemizle inşallah seçildikten sonra da meslektaşımızı hatırlayarak, onların bilgi ve birikimiyle, 6 ayda bir yapılacak toplantılarla sorunları çözeceğimize inanıyoruz" dedi.

(JA-

