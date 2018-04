Hasan Can Kültür Merkezi'nin temeli atıldı

-Zeybek oyunu

-Hasan Avcı konuşması

-Zekai Kafaoğlu konuşması

-HAsan Can'ın konuşması

-hediye takdimi

-dua

-butona basılması



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Altıeylül ilçesine kardeş şehir Ümraniye Belediyesi tarafından yaptırılacak olan. 400 kişilik konferans salonunu içinde barındıracak olan Hasan Can Kültür Merkezi, 2 katlı olarak tasarlanırken kültür merkezine Balıkesirli olan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın adı verildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine yapımı planlanan ve Altıeylül Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı organize edilen kültür merkezinin temeli atıldı. Ümraniye Belediyesi tarafından yapım masrafları üstlenilen ve belediye meclisi tarafından Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın adı verilen kültür merkezinin temel atma töreni gerçekleşti. Törende konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Mutlu insanlar şehri diyerek çıktığımız bu yolda gecesini gündüzüne katan, bizi yalnız bırakmayan kurucu belediye başkanımız Zekai Kafaoğlu'na teşekkürlerimi sunmayı borç biliyorum. Belediyelerin görev alanları oldukça geniş, kentlerimizi temiz ve yeşil alanlara kavuşturma çalışmaları sürerken, aç ve açıkta insan bırakmamak bizim en önemli görevlerimizden birisi. Belediyemiz yeni kurulmuş olması sebebi ile bir kültür merkezi açamamıştık. Ümraniye Belediyesi ile kardeş şehir olundu ve gönül köprüsü kuruldu. İlçemize bir kültür merkezi kazandırmak ile Ümraniye Belediye Başkanımız bu kardeşliğini göstermiş oldu. Bugün kültür merkezimizin temelini atıyoruz. Hasan Can Kültür Merkezi 1200 metrekare kapalı alan, 1600 metrekare bahçeye sahip olacak. 400 kişilik konferans salonu ve fuaye alanı olacak. Her türlü kültürel etkinliğimizi yapacağımız bu merkez büyük bir ihtiyacımızı karşılayacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in değerlerini anlatarak başladığı konuşmasında Hasan Can Kültür Merkezi'nin ilçenin büyük bir açığı gidereceğini söyledi.



Başkan Kafaoğlu, "Hasan Can abimiz bizi İstanbul'da temsil ediyor. Ümraniye bir köydü, kasabaydı. Bugün en modern kenti, finans merkezlerinin olduğu, en fazla inşaat ruhsatı veren bir yer oldu. Altıeylül Belediyesi de kardeş şehir olarak Hasan Can Kültür Merkezi'ni yapmaya karar verdi. Burada bu eser durduğu sürece bu kardeşliği ve Hasan Can'ın adını burada yaşatacağız. Bu kültür merkezimizin Balıkesirimize hayırlı hizmetler yapmasını Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Altıeylül özellikle büyükşehir yasası ile yeni merkez ilçeler oluştu. Birisi de Altıeylül oldu. Zekai Kafaoğlu Altıeylül Belediye Başkanı iken bir kardeşlik protokolü yaptık. Biz de doğup büyüdüğümüz bu topraklara daha yakın olma fırsatı yakaladık. Memleketin hizmete ihtiyacı var. Bu ülkenin insanları, bu kadroları iş başına getiriyor. İşimiz bu, gayretimiz bu, milletimize karşı teveccühümüz bu. Ben küçük yaşlarda Balıkesir'den ayrıldım. Allah insana doğup büyüdüğü yerlere karşı ayrı bir muhabbet veriyor yüreğine. Susurluk ilçesinin Kalfaköyü'nde dünyaya gelmişiz, uzun yıllardır İstanbul'da oturuyoruz ama yüreğimiz buradan hiç kopmadı" dedi.

Başkan Can sözlerini şöyle tamamladı: "Eğitim noktasında gençliğin yetiştirilmesi noktasında, gençliğin tehlikelere karşı muhafaza edilmesi noktasında gerekeni yapmaz isek bu hizmetler mahru perişan olur. Hükumetimizi çok büyük -gayretler gösteriyor. Hükumetimizi çok büyük atılımlar yaptı, bizlerde yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Bugün temelini attığımız kültür merkezine arkadaşlar benim ismimi vermişler. Ben böyle bir talebim olmadığımı, ima da etmediğimi bilmenizi isterim. Kendileri kadir şinaslık göstermişler teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise yaptığı konuşmada kültür merkezi için Hasan Can'a teşekkür etti. Temel atma töreninde konuşmaların ardından il protokolü ve İstanbul'dan gelen misafirler inşaatın temel atma butonuna hep birlikte basarak temele ilk harcı döktüler. (BD-