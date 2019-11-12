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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Has Tavuk’ta aile buluşması İzle

Has Tavuk’ta aile buluşması İzle

HasTavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir'in konuşmaları, pasta kesilmesi, çalışanların masalarını tek tek gezmesi, Ankara havasını çalışanlarla oynaması, çekiliş ve hediyeler dağıtılması...

( BURSA )- Has Tavuk personeli gönüllerince eğlendi BURSA

Çekiliş Salar Lyon Erimli 


- Has Tavuk firmasının geleneksel olarak düzenlediği aile buluşmasında çalışanlar gönüllerince eğlendi. Has Tavuk ailesi Balıkesir’de bir araya geldi. Geleneksel olarak düzenlenen buluşmada ilk olarak Has Tavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, pasta kesti. Ardından yenilen yemeğin ardından Şahin ile personel Ankara havası oynadı. Pistin tozunu arttıran Şahin ve çalışanlar neşeli bir gün geçirdi. Daha sonra çekiliş ile birlikte çalışanlara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayırca Aydemir, masaları tek tek gezerek programa katılanlarla yakından ilgilendi. Has Tavuk Genel Müdürü Aydemir, “Bir tarafımız Çorum’da, bir tarafımız Afyon’da, bir tarafımız Eskişehir’de, Konya’da, bir tarafımız Susurluk’ta ve bir tarafımız Bursa’da. Bu yurt içerisindeki tesislerimiz. Genç bir ekibiz. Burada beşte birimiz değiliz, yöneticilerimiz olarak. Böyle geniş bir aile olmak bize gurur veriyor. Önümüzdeki yıl yaklaşık 150-160 milyon TL’lik yatırımlarımız var. Hatta bir kısmını bu bölgede yapabilme düşüncelerimiz var. Bu sizlere ve bizlere gurur vermeli. Has Tavuk’ta değiştirmeyeceğimiz üç temel prensibimiz var. Birincisi kalite, kendi çocuğumuza yedirmediğimiz hiçbir ürünü başkalarının çocuğuna yedirmeyiz. İkinci olarak verimlilik. Her yaptığımız işi bilerek, analiz ederek, çözerek yapmak durumundayız. Üçüncü, sizler ve bizler için çok çok önemli olan onur ve gurur duyduğumuz işler içerisinde olmak” dedi.
(AF-MŞ)
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