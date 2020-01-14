Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Hartum Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

- Hartum Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Silah sesleri

( HARTUM ) HARTUM

Polis Çatışma Başkent İstihbarat Trol 


- Sudan'ın başkenti Hartum'da yoğun çatışma seslerinin ardından Hartum Uluslararası Havaalanı'nda uçuşların durdurulduğu açıklandı. Sudan'ın başkenti Hartum Havalimanı'nda tüm uçuşların yerel saatle 20.00'a kadar askıya alındığı duyuruldu. Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Abdul Hafız Abdul Rahman tarafından yapılan açıklamada, uçuşların yolcuların güvenliği açısından durdurulduğu ifade edildi. Hartum'da Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) üslerinde çatışma seslerinin ardından söz konusu kararın alındığı bildirildi.
Görgü tanıklarına göre, NISS üyeleri güvenlik merkezinin yakınındaki kontrol noktalarından havaya ateş açıldı. Öte yandan yerel kaynaklar, Hartum'daki güvenlik merkezinin yakınında askeri polis üyeleri ile istihbarat servisi üyelerinin arasında çatışma yaşandığını bildirerek bazı yolların kapatıldığını ifade etmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı