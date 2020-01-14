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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Hartum'da yoğun çatışma sesleri

- Hartum'da yoğun çatışma sesleri

çatışma sesleri

Polis Çatışma Başkent 

-detay

( HARTUM ) HARTUM

- Sudan'ın başkenti Hartum'da yoğun çatışma sesleri duyuldu. Sudan'ın başkenti Hartum'da yoğun çatışma seslerinin duyulduğu açıklandı. Yerel kaynaklar, Hartum'daki güvenlik merkezinin yakınında askeri polis üyeleri ile istihbarat servisi üyelerinin arasında çatışma yaşandığını ifade etti.
Çatışma nedeniyle bazı yolların kapatıldığı belirtilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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