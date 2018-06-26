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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Harput Kalesi'nde restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi İzle

Harput Kalesi'nde restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi İzle

Drone ile kaleden detay

Restorasyon İsaf 

-surlardan detay
-çalışmalardan detay
-İsmail Aytaç röp
-genel ve detay

( ELAZIĞ )-Kazı Başkanı Prof.Dr. İsmail Aytaç;-"Özellikle Güney surları erime sürecine girmişti, onlar toparlandı"-"Restorasyon tamamlanınca , kaleyi dıştan aydınlatmayı planlıyoruz" ELAZIĞ

- Harput Kalesinin güney surlarının da restorasyonun büyük oranda tamamlandığını belirten Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, geçmiş dönemde güney surların erime dönemine geçtiğini yapılan çalışma ile toparlandığını söyledi.

Tarihi Harput Mahallesinde bulunan Milattan Önce 8'inci yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi’nin erime sürecine giren güney surları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore ediliyor. Geçtiğimiz yıl restorasyon çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlanan kalenin güney surlarındaki çalışmanın bu sene içerisinde tamamen bitirilmesi planlanıyor. Restorasyonun bitmesinin ardından kalenin dıştan aydınlatılması ve iç kalede bulunan Osmanlı Mahallesiyle ilgili de projenin hazırlandığını öğrenildi. Harput kalesinde çalışmaların bu senede devam ettirileceğini dile getiren FÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç; "Özellikle kalede çok sayıda ziyaretçi olması nedeniyle doğu ve batı yönünde camlı seyir terası yapmıştık. Çok talebin olmasından dolayı güney ve doğu batı yönüne yeni teraslar ekleyeceğiz. Böylece gelen misafir ve turistler, Harput’u 360 derecede panoramik bir şekilde izleme şansını elde edecek” dedi.
Erime sürecine girmişti, restorasyonla toparlandı Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kalenin güney surların restore ettirildiğini anımsatan Aytaç, “Büyük oranda da tamamlandı. 2018 yılından da geri kalan kısımları tamamlanıyor. Özellikle Güney surları erime sürecine girmişti. Onlar toparlandı. Harput’a çıkışta kale rahatlıkla görülebiliyor. Bir sonraki aşamada olan restorasyon tamamlanınca, kaleyi dıştan aydınlatmayı planlıyoruz. Kalenin içerisindeki Osmanlı mahallesi ile ilgili il özel irademiz restorasyon projesini yaptı. İlgili firma onun projesini çiziyor. Koruma kurulundan da geçtiği takdirde 2019 yılında kalenin içerisine girildiğinde mektebi camisi, atölyesi, dükkanlarıyla birlikte Osmanlı iç mahallesini gezebileceğiz. Bununla ilgi çalışmalarımız hızla sürüyor. Kalenin içerisinde su deposu olarak bulunan aynı zamanda zindan olarak ta kullanılan alanımız var. Kayalara oyulmuş bir şekilde. Bu sene onun restorasyonuna başlamayı düşünüyoruz. İçerisinde bir aydınlatma var. Ama daha modern bir aydınlatma ile daha güzel bir şekilde turizme açmayı planlıyoruz”diyerek bilgi verdi.
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