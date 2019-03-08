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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Harput Holding’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi

Harput Holding’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi

Klipten görüntü

( BURSA ) - “Mutlu kadın, mutlu Türkiye” BURSA

Fabrika Kimya İnşaat Sektörü 


- Bine yaklaşan kadın çalışanıyla başta tekstil olmak üzere; kimya, gıda, turizm ve inşaat sektöründe faaliyette bulunan Harput Holding 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadın çalışanlarının rol aldığı “mutlu kadın, mutlu Türkiye” temalı video klibi yayınladı. Kadının iş hayatına katılmasının, hem ailenin, hem de ülkemizin kalkınması açısından son derece önemli olduğunun altının çizildiği klipte, toplam istihdamın neredeyse yarısını oluşturan kadınların üretimden planlamaya şirketin her kademesinde omuz omuza çalıştığına vurgu yapıldı. Kadının mutlu olduğunda ailesinin ve ülkesinin de mutlu olduğu temasının işlendiği klip Harput Holding’in Bursa ve Mustafakemalpaşa’daki 10 farklı fabrikasında çekildi.
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