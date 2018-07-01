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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Harmankaya kanyonu adrenalin tutkunlarını bekliyor İzle

Harmankaya kanyonu adrenalin tutkunlarını bekliyor İzle

KANYONDA İLERLEMELERİ

Kanyon Adrenalin Şili Şahit Irak 

-KAYALARIN ÜZERİNDEN AŞAĞI İNMELERİ
-SUYUN İÇERİSİNDE KEYFİLİ DAKİKALAR YAŞAMALARI
-KANYONU TAMAMLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞAMALARI
-ULUDAK BAŞKANI İSMET ŞENTÜRK İLE RÖP.

( BURSA - HD - ÖZEL) BURSA

- Bursalı dağcılar, Bilecik’e bağlı Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında yer alan Harmankaya kanyonuna hayran kaldı. Uludağ Dağcılık Kulübü üyesi 4 dağcı, Bilecik’in Yenipapazar ilçesinde bulunan ve 15 yıl önce keşfedilen Harmankaya kanyonundaki güzelliklere bir kez daha şahit oldu. 4 kilometrelik kanyona halatlar yardımı ile inen dağcılar, yer yer boylarını aşan suların içinde yol kat etti. İçinde oluşan traverten taşlarıyla görenleri kendine hayran bırakan kanyonu geçen dağcılar, keyifli anlarda yaşadı” diye konuştu.
Yaptıkları geçişle ilgili bilgi veren ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Geleneksel hale getirdiğimiz Harmankaya kanyonunu gerçekleştirdik. Hava tahminlerinin kötü olduğundan dolayı 4 kişilik bir ekiple yola çıktık. Hızlı bir şekilde tamamladık. Harmankaya kanyonunun keşfedilişinin de 15 yılını geride bıraktık. 15 yıl içerisinde herkes burayı tanıdı. Artık dağcıların il adresi burası oluyor. Harmankaya kanyonu bir doğa harikası diyebilirim. Tabiat parkı ilan edilmesinden sonra doğal hatlar döşendi. Daha az malzemeyle daha hızlı geçme imkanımız oldu” dedi.
(AÇ-MŞ)
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