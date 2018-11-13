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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Hariri'den 'hükümetin kurulmasını Hizbullah engelliyor' açıklaması (1) - BEYRUT

Hariri'den 'hükümetin kurulmasını Hizbullah engelliyor' açıklaması (1) - BEYRUT

Hariri'den "hükümetin kurulmasını Hizbullah engelliyor" açıklaması (1) - BEYRUT - Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin gelişi - Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin basın toplantısıBEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Hizbullah'ı yeni hükümetin kurulmasını engellemekle suçladı.Hariri, başkent Beyrut 'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin kurulması çerçevesinde üzerine düşen görevi yerine getirdiğine dikkati çekerek, tüm taraflardan da sorumluluklarını üstlenmesini istedi.Lübnan'da farklı din ve mezhepler arasındaki iç savaşın sona ermesinden sonra taraflar arasında imzalanan Taif Anlaşması'nın önemine işaret eden Hariri, "Lübnan'ın halihazırdaki istikrarının sebebi, Taif Anlaşması. Bu anlaşma, temel prensibimiz." dedi.
- Hizbullah'ın "bağımsız Sünni vekil" şartıHariri, Hizbullah'ın desteklediği 6 Sünni milletvekilinden birine bakanlık verilmesi şartını, "ülkede sorun çıkarmak ve hükümetin kurulmasını açıkça aksatmak" şeklinde değerlendirdi."Hükümetin kurulması Hasan Nasrallah'ın ifadesiyle ortaya çıkan bir engele çarptı." diyen Hariri, meclisteki siyasi blokların zaten hükümette temsil edildiğini ve bu "bağımsız" vekillere bakanlık verilmesinin kendisi adına söz konusu olmadığını aktardı.Hariri ayrıca kendisine yöneltilen "mezhep yanlısı tutumu teşvik ettiği" ve Sünni kesimin temsilinin "tekelinde" olduğuna ilişkin suçlamaları kesin bir dille reddetti. - Lübnan'da hükümet kurma çalışmaları ve "bağımsız Sünni vekiller" tartışmasıLübnan'da mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'ın desteğini alarak meclise giren 6 Sünni milletvekilinin yeni hükümette temsil ısrarı hükümet kurma çalışmalarını kilitliyor.Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "bağımsız Sünni vekillerin" olmadığı bir hükümete partisinin katılmayacağını bildirmişti.

İç Savaş Genel Seçimler Basın Toplantısı Hükümet Milletvekili 

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