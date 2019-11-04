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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Harfiyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 2 kuzen öldü, 1 yaralı

Harfiyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 2 kuzen öldü, 1 yaralı

Kaza yeri ve hastane

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Hastane Cenaze Hafriyat Kamyonu Avcılık Sağlık Ekipleri 


- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilde bulunan 2 kuzen hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kilis-Akbez karayolu İslahiye ilçesi Yolbaşı Mahallesi'nde İ.K. isimli şahsın kullandığı 27 AKB 14 plakalı hafriyat kamyonu, Kilis istikametinden İslahiye’ye gelmekte olan Metin Kara’nın (45) kullandığı 27 LN 779 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan ve ağır yaralanan sürücü Metin Kara 112 sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesinde, otomobilde yolcu olarak bulunan kuzeni Ahmet Yılmaz (53) kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve yaralanan Hatice Yılmaz ise önce İslahiye Devlet Hastanesine, ardından da Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Metin Kara'nın cenazesi, Hassa Devlet Hastanesinde savcılık tarafından inceleme yapıldıktan sonra İslahiye Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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