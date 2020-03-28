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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Harem Otogarı Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini durdurdu

Harem Otogarı Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini durdurdu

Arşiv(Harem Otogarı)

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Koronavirüs Bakanlık 


- Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını Türkiye'de de hızla yayılmaya devam ediyor. Bilim Kurulu tavsiyeleriyle alınan kararları tek tek hayata geçiren bakanlıklar vatandaşların mümkün olmadıkça dışarıya çıkmamaları gerektiğini söylerken İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle şehirlerarası seyehatların tamamı Valilik izinlerine bağlandı. Üsküdar ilçesinde yer alan ve megakentin eski otogarlarından birisi olan Harem de ise faaliyetler tamamen durduruldu. Kaymakam Demiryürek duyurdu Harem otogarının koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler kapsamında geçici olarak faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, yaptığı sosyal medya paylaşımında,"Değerli Üsküdarlılar; ilçemiz hudutlarında 220 acenteye bağlı 80 yazıhane ile faaliyet gösteren Harem Otogar İşletmesi, esnaflarının ortak kararıyla, seyahat sınırlaması sonrası düşen yolcu talebi ve virüsle mücadeleye destek için faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur." ifadelerini kullandı.
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