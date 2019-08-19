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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hareket halindeyken alev alan otomobil - KAHRAMANMARAŞ

Hareket halindeyken alev alan otomobil - KAHRAMANMARAŞ

- Hareket halindeyken alev alan otomobil - Otomobilin yanma anından görüntüler Kahramanmaraş 'ta araç yangını - Elbistan ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde hareket halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre Hacı Özdemir idaresindeki 46 D 15 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Malatya Caddesi'nde seyir halindeyken, motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden Özdemir, aracını yol kenarına park ederek yangına müdahale etmeye çalıştı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında zarar gören araç kullanılamaz hale geldi.

Polis Araç Yangını Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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