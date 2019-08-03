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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hareket halindeki traktöre binmek isterken altında kaldı

Hareket halindeki traktöre binmek isterken altında kaldı

Yaralının alınması

Hastane Gesi Helikopter 

-Ambulans helikopterin piste inişi
-Yaralının hastaneye nakli

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta hareket halindeki traktöre binmek isteyen kişi altında kalarak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yeşilalan köyünde meydana geldi. R.Ş. (56) isimli kişi arazide yakını tarafından kullanılan hareket halindeki traktöre binmek istedi. Dengesini kaybedip düşünce traktörün altında kaldı. Bacağı kırılan R.Ş., helikopter ambulans ile kaza bölgesinden alınarak Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. R.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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