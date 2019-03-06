Hareket halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi

-Polisin çalışma yapması

-Sürücü ve aracın görüntüsü



( ADANA )- Adana'da üzerine aydınlatma direği devrilen otomobildeki 2 kadın hafif şekilde yaralandı ADANA



- Adana'da hareket halindeyken üzerine aydınlatma direği devrilen otomobildeki 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesi Kozan Yolunda meydana geldi. Turhan Öztürk eşi Fadime Öztürk ve ismi öğrenilemeyen komşuları kadını yanına alarak otomobil ile Kozan Yoluna çıktı. Öztürk, kavşağa geldiği sırada hareket halindeyken birden üzerine refüjdeki aydınlatma direği düştü. Ne olduğunu anlayamayan sürücü otomobilini yol kenarına çekerek hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Direk otomobilin yolcu konumundaki kişilerin olduğu tarafa düştüğünden iki kadın hafif şekilde yaralandı. Sürücü Öztürk'ün haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kadını hastaneye kaldırdı. Olay yerine çağrılan polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.

