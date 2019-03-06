Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hareket halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi

Hareket halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi

Devrilen direk

Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri Aydınlatma Direği 

-Polisin çalışma yapması
-Sürücü ve aracın görüntüsü

( ADANA )- Adana'da üzerine aydınlatma direği devrilen otomobildeki 2 kadın hafif şekilde yaralandı ADANA

- Adana'da hareket halindeyken üzerine aydınlatma direği devrilen otomobildeki 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesi Kozan Yolunda meydana geldi. Turhan Öztürk eşi Fadime Öztürk ve ismi öğrenilemeyen komşuları kadını yanına alarak otomobil ile Kozan Yoluna çıktı. Öztürk, kavşağa geldiği sırada hareket halindeyken birden üzerine refüjdeki aydınlatma direği düştü. Ne olduğunu anlayamayan sürücü otomobilini yol kenarına çekerek hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Direk otomobilin yolcu konumundaki kişilerin olduğu tarafa düştüğünden iki kadın hafif şekilde yaralandı. Sürücü Öztürk'ün haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kadını hastaneye kaldırdı. Olay yerine çağrılan polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı