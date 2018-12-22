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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hareket halindeki otomobil alev topuna döndü

Hareket halindeki otomobil alev topuna döndü

Otomobilin alev alev yanması

Polis Ayder Gaz Kaçağı Cep Telefonu Avcılık 

-Yanan otomobilin yanından geçen araçlar
-İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları
-İtfaiyenin aracı kontrol etmesi
-Yangın mahallinden genel görüntüler

( ZONGULDAK )- Yanan otomobile aldırmadan yanından geçip gittiler ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hareket halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü. Otomobilini durdurarak kendisini dışarı atan sürücü ise yangından yara almadan kurtuldu. Yangın Bağlık Mahallesi Dombayderesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bağlık Mahallesi’nden çarşı merkezi istikametine seyir eden Muzaffer Arslanbay idaresindeki 67 LZ 977 plakalı otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı.
Kısa sürede alev topuna dönen otomobili durduran sürücü, kendisini de dışarı attı. Otomobildeki yangın kısa sürede büyürken vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Sürücü yangından yara almadan kurtulurken, otomobil ise kullanılamayacak hale geldi. Otomobilin gaz kaçağından dolayı yanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yanan otomobile aldırmadan yanından geçtiler Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde ise otomobil alev alev yanarken diğer sürücülerin yangına aldırmadan otomobilleriyle yanından geçip gittikleri görüldü.
Mahalle sakinleri otomobildeki yangını izlerken, polis çevrede güvenlik tedbiri aldı. Savcılık yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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