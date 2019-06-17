Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hareket halindeki otobüsten inmek isterken böyle düştü

Hareket halindeki otobüsten inmek isterken böyle düştü

Güvenlik kamerasından detay

( KARABÜK )- Arkasına bakmadan yolun karşısına geçmeyen isteyen bir kadına ise az kalsın minibüs çarpıyordu KARABÜK

Minibüs Şoförü Akalan Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Çalışan Kadın 


- Karabük'te hareket halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın yola düştü, bir başka kazada ise arkasına bakmadan yolun karşısına geçmek isteyen başka bir kadına minibüs çarpıyordu. Yaşanan o kaza anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre Bayır Mahallesi Menderes Caddesinde yolun kenarında ilerleyen 3 kadın yağmura yakalandı. Hızlı bir şekilde yağmurdan kaçmaya çalışan 3 kadından biri yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yanında bulunan kızın ani refleksi sayesinde minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasında yansıdığı o anlarda minibüs şoförünün dikkati de gözlerken kaçmadı. -Otobüs durmadan inmeye çalıştı Şehiriçi sefer yapan bir halk otobüsüne binen kadın yolcu otobüsten inmek istedi. Hareket halinde olan otobüsten inmeye çalışan kadının dengesini kaybederek yere düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına an be an kaydedilirken, yolculardan biri düşen kadının yardımına koştuğu görülüyor. (RB-OA
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!
Sevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye EdildiSevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye Edildi
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Sürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye DüştüSürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye Düştü
Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden DöndüÇakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı