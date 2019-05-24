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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Hareket halindeki kamyonetten atlayan sürücü yaralandı

Hareket halindeki kamyonetten atlayan sürücü yaralandı

- Kamyonet altında sıkışan sürücüden detay - Sürücünün çıkartılmasından detay - Yaralı sürücüye 112 ekiplerince yapılan müdahaleden detay - Yaralının ambulansla hastaneye sevkinden detayHATAY (AA) - Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde park halindeyken kasasına çıktığı kamyonetin hareket etmesi üzerine araçtan atlayan sürücü yaralandı.Selim Çıtanak, kullandığı 31 AGY 72 plakalı süt yüklü kamyoneti Kurtuluş Mahallesi'ndeki marketin önüne park etti.Siparişleri indirmek için kamyonetin kasasına çıkan Çıtanak, bu sırada aracın rampadan geriye hareket ettiğini gördü.Kamyonetin kasasından atlamak isterken altında kalan sürücü, bir süre sürüklendi.Duvara çarparak duran aracın altından çıkarılan Çıtanak, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Market 

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