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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Hareket halindeki araç yandı - EDİRNE

Hareket halindeki araç yandı - EDİRNE

- Yangına itfaiyenin müdahalesi - Aracın söndürülme anıEDİRNE (AA) - Edirne 'de, seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Abdullah Doğutürk'ün kullandığı 25 NA 131 plakalı otomobil, Bostanpazarı Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.Otomobilini durduran sürücü Doğutürk, araçtan çıkarak itfaiyeye ve polise haber verdi.Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.Doğutürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken alevleri görünce aracını durduğunu ve kendini dışarı attığını anlattı.

Polis Güvenlik Önlemi 

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