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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hareket edilerek oynanan dijital oyun tasarladı

Hareket edilerek oynanan dijital oyun tasarladı

Teknoloji buluşmasından detaylar

Akıllı Bina Ziyaretçiler Eğitim Öğretim Yılı Öğrenciler Bayram Havası 

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( ANKARA -ÖZEL) - Modern Teknolojiler Buluşması’nda robotik kodlama eğitimi alan öğrencilerin projeleri yarıştı ANKARA

- Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Modern Teknolojiler Buluşması’nda robotik kodlama eğitimi alan geleceğin bilim insanlarının projeleri görücüye çıktı. Kimi bilgisayar oyunlarına karşı hareket edilerek oynan dijital oyun tasarladı, kimi hayalindeki robotu, hayalindeki evi tasarladı. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan robotik kodlama eğitimleri ile binlerce öğrenci birbirinden ilginç projeler geliştirdi. Kimisi bilgisayar başında oturarak oynanan oyunlara karşı hareket edilerek oynanan dijital oyun geliştirdi, kimisi hayalindeki robotları ve akıllı binaları inşa etti. Özel bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleşen teknoloji buluşmasına Ankara’da bulunan 160 okul katıldı.
Proje kapsamında verilen seminerlerle eğitimciler de yeni nesil eğitim hakkında bilgi sahibi olurken, aynı zamanda dil eğitimi alma fırsatı buldu. Proje ayrıca miniklerle üniversitelileri de bir araya getirdi. Öğrenciler, sergiledikleri projelerini üniversitelilerle paylaşma imkanı buldu. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, günümüzde eğitimin artık farklı bir boyut kazandığını ifade ederek, "2013 eğitim vizyonunun temel amacı çağın ve geleceğin teknolojileriyle donanmış, bilgisini insanlık hayrına sarf edebilen, bilime aşık, ülkesine sevdalı gençler yetiştirmek. Bu amaçla Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak etrafımızda bu konuya destek verebilecek, ev sahipliği yapabilecek imkanları olan kurumları araştırdık. Ülkemiz çapında teknoloji alanda proje üretmiş yazılım üretmiş okullarımıza bir çağrıda bulunduk. Projelerini sundular. İlçemizden toplam 169 proje bugün burada sergileniyor. Öğrencilerimizin hem kendi geleceğine hem, ülke geleceğine çok fazla katkısı olacağını düşünüyoruz. Öğrencilerimiz bir bayram havasında bu şenliğe katıldılar. Öğrencilerimizdeki üretme hevesini görmek bizi de heyecanlandırıyor. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.
"Zorlu bir aşamadan geçtik eğitim boyunca" Tasarladığı akıllı ev projesiyle teknoloji buluşmasına katılan Anatolıa Ergin, "Projemde hayal gücümü kullanarak bir şeyler hazırladım. Ben ve arkadaşım ev yapmayı hayal ettik. Çoğu insan Tinkercad’i bir oyun olarak görse de bu bir tasarım programıdır ve yapılması zordur. Zorlu bir aşamadan geçtik eğitim boyunca. Sonucunda çok güzel işler yapılabiliyor" diye konuştu.
"Bu oyun sayesinde hem spor yapılıyor hem oyun oynanıyor" Hazırladığı hareketli Marıo oyunuyla çocukların dijital oyunları hareket ederek oynamasını hedeflediğini belirten öğrenci ise, "Projemizde bir Mario oyunu yaptık. Ultrasonic mesafe sensörü biz belirli bir mesafede durduğumuzda hareketlerimizi algılıyor. Biz zıplayınca Mario da zıplıyor, böylece altınları topluyoruz. Bu sayede çocuklara hem spor hem dijital oyun oluyor. Günümüzdeki çocuklar hep bilgisayar başında oynuyor. Çeşitli ağrıları oluyor. Bu oyun sayesinde hem spor yapılıyor hem oyun oynanıyor" ifadelerini kullandı. Bilim Sanat Merkezi, resmi ve özel tüm lise ve ortaokul öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaptığı birbirinden özgün kodlama programları, robotik uygulamaları ve tasarımları içeren 169 proje, 46 stantta sergilendi. Eğitimde yeni uygulamalara ışık tutacak olan etkinlik ile aynı zamanda ziyaretçilere ‘Bilgi Güvenliği, İnternet Hukuku, Siber Zorbalık, Bütünleşik STEM Eğitimi ve Dijital Dönüşüm Eğitim İlişkisi’ konularında seminer ve paneller düzenlendi.

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