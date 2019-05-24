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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Hareket eden kamyonetin altında kalan sürücü yaralandı

Hareket eden kamyonetin altında kalan sürücü yaralandı

Kaza yerinden detay

Süt Ürünleri Polis Market Dağıtım Şirketi 

-Sürücünün sıkıştığı yerden çıkartılması
-Sürücünün ambulansa alınması

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, park halindeyken hareket eden kamyonetten atlamak isteyen sürücü aracın altında kalarak yaralandı. Edinilen bilgiye göre, özel bir süt ürünleri dağıtım şirketinde çalışan Selim Çıtanak (44) 31 AGY 72 plakalı kamyoneti sokakta bulunan marketin önünde park etti. Çıtanak, siparişleri indirmek için kamyonetin kasasına çıktığı sırada araç aniden hareket etmeye başladı.
Aracın hareket ettiğini fark eden sürücü kamyonetten atlamak istediği sırada ayağı takılarak kamyonetin altında kaldı. Geri geri yaklaşıp 40 metre kadar ilerleyen kamyonet, yol kenarındaki taş duvara çarparak dururken, sürücü Çıtanak araç altında sıkıştı. Kazayı gören mahalle sakinleri hemen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir itfaiye ekipleri kamyonetin altında sıkışan şoförü bulunduğu yerden kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezik ve kırık olduğu belirlenen Selim Çıtanak, Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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