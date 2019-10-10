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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Harekata katılan Mehmetçik için kurban kesildi, dua edildi

Harekata katılan Mehmetçik için kurban kesildi, dua edildi

Kurban kesilmesi

Sınır Ötesi Ali Gören Terör Örgütü Teröristler Hassasiyet 

-Dua edilmesi
-Işıkverin konuşması
-Genel

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde operasyon düzenleyen Mehmetçikler için kurban kesilip dua edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla dün saat 16.00’da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Harekatın başlamasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’dan da operasyona destek verildi.
Bu kapsamda MHP Elazığ İl Başkanlığı, Mehmetçikler için kurban kesti.Kurban kesimi sonrası Fetih Suresi okunarak, dua edildi.MHP İl Başkanı Semih Işıkver, “PKK, PYD ve YPG terör örgütünce oluşturulmak istenen terör koridorunu ve terörizm devletleri hevesinin karşısında ilk tokat, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile vurulmuştur. 9 Ekim 2019 saat 16.00 sularında Cumhur İttifakı’nın tesis edildiği günden bugüne dek yüce devletimiz tarafından her hal ve şartta, pratikte ve teorikte ortaya konulan devletin ve milletin bekası noktasındaki kurumsal hassasiyeti dün Suriye sınır boylarında bir kez daha müşahede etmiş bulundu. Türkiye Cumhuriyeti devleti, okyanus ötesinden ABD’den gelen tehditlere aldırmadan Barış Pınarı Harekatı’na başlamış bulundu. Rabbim, hayırlı ve mübarek etsin. Bu harekat ile Türk sınırlarında devlet kurma hayali gören bütün teröristler temizlenecek, ülkemizden bölgeye, coğrafyaya huzur, şefkat, merhamet ve barış oluk oluk akacaktır” dedi.

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