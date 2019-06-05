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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Harçlıklarını alan çocuklar ışıltılı dünyaya akın etti...Lunaparkın renk cümbüşü havadan böyle görüntülendi Haberi

Harçlıklarını alan çocuklar ışıltılı dünyaya akın etti...Lunaparkın renk cümbüşü havadan böyle görüntülendi Haberi

Lunaparkın drone görüntüsü

Cenin Gezin 

-Oyuncaklardan detaylar
-Ailelerle röportaj
-çocukla röportaj
-Atlıkarınca, salıncak, gondol detayları

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’nın en ışıltılı yerlerinden biri olan lunapark bayramda da cıvıl cıvıldı. Harçlıklarını alan çocuklar aileleriyle birlikte lunaparka akın ederken, bu eğlenceli dakikalar havadan da görüntülendi. Bursa Kültüpark içinde bulunan lunapark bayramda da ışıl ışıldı. Dönme dolaptan, gondola, çarpışan arabalardan, atlıkarıncaya çocuklar bayramda gönüllerince eğlendi. Adrenalin tutkunu yetişkinler ise bindikleri oyuncaklarda çığlıklar atarak o anların heyecanını yaşadı. 7’den 70’e her kesimden insanın akın ettiği lunaparkın renk cümbüşü havadan da görüntülendi. Bayram harçlıklarını alan çocuklar ve aileleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar bu pırıltılı dünyada unutulmaz bir gezintiye çıktı. Bayramda çocuklarını lunaparka getiren aileler ise "Her şey çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesi için. Bu gün buraya gönlümüzce eğlenmeye geldik" dedi.

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