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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hararet yapan otomobilden dumanlar yükseldi

Hararet yapan otomobilden dumanlar yükseldi

Dumanların yükselmesi

( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA

Bild Kışla Irak 


- Şanlıurfa’da hararet yapan otomobil, dumanlar içinde kayboldu. Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesi'nde, yokuş yukarı ilerleyen ismi öğrenilemeyen bir sürücü aracının hararet yaptığını fark ederek aracını yolun kenarına park etti. Sürücü, hararet yapan otomobilin soğuması için kontağı açık bırakarak motorun soğumasını bekledi. Bu sırada aracından uzaklaşan sürücü, döndüğünde aracının dumanlar içinde kaybolduğunu fark etti. Sürücü, herkesin şaşkın bakışları arasında aracına binerek, kontağı kapattı. Araçtan dumanların yükselmesi kısa süreli korkuya neden oldu.
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