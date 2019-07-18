Haraç toplayan 12 DEAŞ'lı tutuklandı

-En önde Mahmut Özden'ın çıkartılması

-Otobüsleri götürülmeleri

-Zanlıların tepki göstermesi

-Genel ve detay görüntü



( ADANA )- Adana'da aralarında kendini sözde DEAŞ Adana emiri ilan edip fırıncılardan tehdit, cebir ve zorla günlük 3 bin 500 lira haraç aldığı öne sürülen 17 kişiden 12'si tutuklandı, 5'ne ev hapsi tedbiri uygulandı ADANA



- Adana'da kendini sözde DEAŞ Adana emiri ilan edip fırıncılardan tehdit, cebir ve zorla günlük 3 bin 500 lira haraç aldığı öne sürülen kişinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheliden 12'si tutuklandı. 5 kişiye ise ev hapsi tedbiri uygulandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibe başladı.

Yapılan çalışma sonucunda kendini DEAŞ'ın sözde Adana emiri olarak tanıtan 'Ebu Hamza' kod isimli Mahmut Ö.'nün terör örgütü adına fırıncılardan haraç topladığı, vermeyenlerin yollarını kestirip ekmek satmalarını engelleyip darp ettirdiği belirlendi. Ayrıca Mahmut Ö. ve adamlarının tehdit ve cebirle adamları sindirip günlük 3 bin 500 lira haraç aldığını belirleyen polis yapılan takip sonucunda şahısların 10 Temmuz günü de fırıncılardan haraç almaya gittiğini tespit edip, operasyon için harekete geçti. Operasyonda örgüt adına iş yerine haraç almaya giden 2 zanlı, haraç aldıktan sonra daha önceden seri numarası alınmış 3 bin 500 lirayla birlikte suçüstü yakalandı. Örgütün sözde Adana emiri Mahmut Ö.nün de aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da haraçtan elde ettikleri tespit edilen 9 bin 500 lira para, av tüfeği ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma, suç örgütlerine yarar sağlamak adına yağma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcıya ifadelerini verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 5 zanlıya da ev hapsi ve yurt dışı yasağı uygulandı.

