Hapis cezası kesinleşen örgüt üyesi tutuklandı



- Hakkında El-Kaide Terör Örgütü üyeliği suçu nedeniyle 6 yıl hapis cezası verilen şahıs, Malatya’da jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2010 yılında Gaziantep'te yapılan eş zamanlı baskınlarla El-Kaide üyesi suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, Malatya 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış ve 2014 yılında dava da kararlar çıkmıştı. Sanıklar 6 ile 9 yıl arasında cezalara çarptırılırken, karar temyiz için üst mahkemeye gönderilmişti. Yerel mahkemenin verdiği kararların onanmasının ardından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Fikret Palancı, Malatya’da Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesindeki evinde jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan Palancı, tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

