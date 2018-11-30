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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Hapis cezası kesinleşen örgüt üyesi tutuklandı

Hapis cezası kesinleşen örgüt üyesi tutuklandı

sanığın adliyeye giriş ve çıkışı

( MALATYA ) MALATYA

Jandarma 2010 Yılı Temyiz Hapis Cezası 


- Hakkında El-Kaide Terör Örgütü üyeliği suçu nedeniyle 6 yıl hapis cezası verilen şahıs, Malatya’da jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2010 yılında Gaziantep'te yapılan eş zamanlı baskınlarla El-Kaide üyesi suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, Malatya 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış ve 2014 yılında dava da kararlar çıkmıştı. Sanıklar 6 ile 9 yıl arasında cezalara çarptırılırken, karar temyiz için üst mahkemeye gönderilmişti. Yerel mahkemenin verdiği kararların onanmasının ardından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Fikret Palancı, Malatya’da Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesindeki evinde jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan Palancı, tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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