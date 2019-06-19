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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hapis cezası bulunan firariler yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

Hapis cezası bulunan firariler yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

- 12 yıl hapis cezası bulunan firarinin sağlık raporu için getirilme detayıHapis cezası bulunan firariler yakalandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunun 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M'yi yakaladı.Öte yandan, merkez Onikibat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.K'yi (22) parkta yakaladı.Adliyeye sevk edilen M.M. ile M.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Polis Akalan Sağlık Raporu Hapis Cezası Polis Ekipleri 

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