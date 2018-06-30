Hanutçuluk sebebiyle kapatılan tekne ve iş yerlerine iki ayrı dilde afişli ifşa - Alanya Belediyesi mühürlediği iş yerlerini İngilizce-Türkçe afişle ifşa etti - Mühürlenen 14 iş yeri ve 2 tur teknesine 'Bu iş yeri hanutçuluk yaptığ.. Haberi

-Afişin asılıp mühürlenmesi

-Ekiplerin kapatılan iş yerine gelmesi

-İngilizce ve Türkçe afişten görüntü



( ANTALYA -HD) Hanutçuluk sebebiyle kapatılan tekne ve iş yerlerine iki ayrı dilde afişli ifşa- Alanya Belediyesi mühürlediği iş yerlerini İngilizce-Türkçe afişle ifşa etti- Mühürlenen 14 iş yeri ve 2 tur teknesine "Bu iş yeri hanutçuluk yaptığı gerekçesiyle kapatılmıştır" yazılı afiş asıldı ANTALYA



- Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 14 iş yeri ile 2 tur teknesini hanutçuluk ve çığırtkanlık yaptığı gerekçesiyle mühürledi. Mühürlenen iş yerlerine İngilizce ve Türkçe olarak "Bu iş yeri çığırtkanlık yapıldığı, yoldan geçen vatandaşlara el kol hareketleri ile rahatsız ettiği için Alanya Kaymakamlık makamı oluru ile ticari faaliyetten men edilerek kapatılmıştır" yazılı afiş asıldı. Alanya’da hanutçuluk ve çığırtkanlık yapan 14 iş yeri ile 2 tur teknesi, Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Belediyesinin ortaklaşa yaptığı çalışmayla Alanya Kaymakamlığının oluruyla mühürlendi. İş yerlerinin 3 gün ile 7 gün süreyle iş yeri açma ve çalıştırma faaliyetine son verildi.

Kapatılan iş yerleri ifşa edildi Bu sabah polis ekipleri ile birlikte iş yerlerini mühürleyen zabıta ekipleri, kapattıkları iş yerlerinin kepenklerine İngilizce ve Türkçe afiş astı. Afişte "Bu iş yeri çığırtkanlık yapıldığı, yoldan geçen vatandaşlara el kol hareketleri ile rahatsız ettiği için Alanya Kaymakamlık makamı oluru ile ticari faaliyetten men edilerek kapatılmıştır" yazısı yer aldı. Bundan sonra da hanutçuluk ve çığırtkanlıktan ceza alan iş yerlerinin ifşa edileceği bildirildi.

"Sonucu ne olursa olsun denetimlerimiz devam edecek" Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Sonucu ne olursa olsun şehrimizin huzur ve güvenliğini için denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir. Alanya turizmde marka bir şehirdir ve bunu lekelemeye kimsenin hakkı yoktur. Yerli ve yabancı turistlerin huzurunu ve güvenini sağlamak hepimizin görevi. Şehrimizin huzurunu bozanlara asla taviz vermeyeceğiz" dedi.



